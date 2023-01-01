Алёна Бронникова
Власти Перми хотят затормозить отток населения, улучшая городскую среду
Замглавы города отчитался перед депутатами думского комитета за прошлый год
По итогам 2022 года Пермь оказалась на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников по качеству городской среды, набрав 208 баллов и отстав от Екатеринбурга всего на одну позицию. Почти все программы по улучшению городской среды и экономического развития достигли целевых показателей.
Одним из важных индикаторов является уровень заработной оплаты труда, составившей в прошлом году 63,7 тыс. руб. в месяц. Её размер вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, сообщил в отчёте за 2022 год заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию 16 мая.
Положительная динамика наблюдалась в строительной, транспортной и добывающей сферах, что повлекло улучшение инвестиционного климата. Объём вложений увеличился на 17,2% и достиг уровня 141 млрд руб. На душу населения пришлось 135,2 тыс.руб. ( в 2021 году — 115,4 тыс. руб.), что позволило Перми оказаться на пятом месте по данному показателю среди городов-миллионников.
Количество самозанятых выросло на 20 тыс. и составило к концу года 54 тыс. человек. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) также наблюдается рост на 1%, однако до плана не хватило 0,7%. Вместе с этим не исполнен показатель по отгруженной инновационной продукции в общем объёме, он выполнен всего на 23,7%.
Депутат гордумы Арсен Болквадзе отметил, что демографическая ситуация остаётся достаточно сложной. Вместе с тенденцией по снижению рождаемости в прошлом году была зафиксирована миграционная убыль. Начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель рассказала, что в основном город покидают жители стран из соседнего зарубежья, потеряв возможность отправлять заработанные в России деньги за её пределы.
«В отношении миграции это общероссийская тенденция, не одни мы такие. По всем городам фиксируется отток населения. Это, в основном, происходит из-за жителей ближнего зарубежья, которые потеряли возможность зарабатывать здесь и отправлять деньги туда. Если смотреть внутреннее наполнение, то миграция российских граждан между субъектами сильно не изменилась», — добавила она.
Эдуард Хайруллин подчеркнул, что создание комфортной городской среды и экономических условий поможет удерживать жителей от миграции. Кроме строительства и благоустройства парков и скверов в Перми активно ведётся капитальный ремонт автомобильных дорог. Площадь обновлённой проезжей части в прошлом году составила более 1 млн кв.км, в связи с чем увеличилась доля дорог, отвечающих нормативным требованиям до 84,3%.
Площадь расселения аварийного жилищного фонда выросла с 48,8 в 2021 году до 53,3 тыс. кв. м. в 2022 году. Более 2000 пермяков смогут улучшить условия, переехав в муниципальные дома, строительство которых ведётся по ул. Чайковского, Маяковского и Нейвинской. Их сдача планируется в 2023-2024 годах.
Ещё одним значительным показателем стало снижение безработицы. Состоящий на учёте в службе занятости неработающих пермяков к концу прошлого года оказалось всего около двух тысяч человек. На конец 2020 года насчитывалось почти 20 тысяч безработных. Такой отрыв помог Перми оказаться на втором месте в рейтинге сопоставимых городов по этому показателю.
«Стратегической целью развития Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития нашего города. Создание пространства, отвечающего современным требованиям комфортности и удобства, является приоритетом в развитии столицы Прикамья», — отметил замглавы администрации.
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