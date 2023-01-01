Алёна Бронникова Власти Перми хотят затормозить отток населения, улучшая городскую среду Замглавы города отчитался перед депутатами думского комитета за прошлый год Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам 2022 года Пермь оказалась на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников по качеству городской среды, набрав 208 баллов и отстав от Екатеринбурга всего на одну позицию. Почти все программы по улучшению городской среды и экономического развития достигли целевых показателей.

Одним из важных индикаторов является уровень заработной оплаты труда, составившей в прошлом году 63,7 тыс. руб. в месяц. Её размер вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, сообщил в отчёте за 2022 год заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию 16 мая.

Положительная динамика наблюдалась в строительной, транспортной и добывающей сферах, что повлекло улучшение инвестиционного климата. Объём вложений увеличился на 17,2% и достиг уровня 141 млрд руб. На душу населения пришлось 135,2 тыс.руб. ( в 2021 году — 115,4 тыс. руб.), что позволило Перми оказаться на пятом месте по данному показателю среди городов-миллионников.

Количество самозанятых выросло на 20 тыс. и составило к концу года 54 тыс. человек. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) также наблюдается рост на 1%, однако до плана не хватило 0,7%. Вместе с этим не исполнен показатель по отгруженной инновационной продукции в общем объёме, он выполнен всего на 23,7%.

Депутат гордумы Арсен Болквадзе отметил, что демографическая ситуация остаётся достаточно сложной. Вместе с тенденцией по снижению рождаемости в прошлом году была зафиксирована миграционная убыль. Начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель рассказала, что в основном город покидают жители стран из соседнего зарубежья, потеряв возможность отправлять заработанные в России деньги за её пределы.

«В отношении миграции это общероссийская тенденция, не одни мы такие. По всем городам фиксируется отток населения. Это, в основном, происходит из-за жителей ближнего зарубежья, которые потеряли возможность зарабатывать здесь и отправлять деньги туда. Если смотреть внутреннее наполнение, то миграция российских граждан между субъектами сильно не изменилась», — добавила она.

Эдуард Хайруллин подчеркнул, что создание комфортной городской среды и экономических условий поможет удерживать жителей от миграции. Кроме строительства и благоустройства парков и скверов в Перми активно ведётся капитальный ремонт автомобильных дорог. Площадь обновлённой проезжей части в прошлом году составила более 1 млн кв.км, в связи с чем увеличилась доля дорог, отвечающих нормативным требованиям до 84,3%.

Площадь расселения аварийного жилищного фонда выросла с 48,8 в 2021 году до 53,3 тыс. кв. м. в 2022 году. Более 2000 пермяков смогут улучшить условия, переехав в муниципальные дома, строительство которых ведётся по ул. Чайковского, Маяковского и Нейвинской. Их сдача планируется в 2023-2024 годах.

Ещё одним значительным показателем стало снижение безработицы. Состоящий на учёте в службе занятости неработающих пермяков к концу прошлого года оказалось всего около двух тысяч человек. На конец 2020 года насчитывалось почти 20 тысяч безработных. Такой отрыв помог Перми оказаться на втором месте в рейтинге сопоставимых городов по этому показателю.

«Стратегической целью развития Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития нашего города. Создание пространства, отвечающего современным требованиям комфортности и удобства, является приоритетом в развитии столицы Прикамья», — отметил замглавы администрации.

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