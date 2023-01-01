Начальник цеха Пермского машзавода украл у рабочих 1,5 млн рублей Теперь он проведёт в колонии пять лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Мотовилихинском районном суде Перми вынесен приговор начальнику цеха одного из крупных машиностроительных предприятий. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорён к пяти годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб. Он также лишён на два года права заниматься определенными видами деятельности в коммерческих и иных организациях. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили подробности уголовного дела. Само преступление осуждённый совершил в период с августа по октябрь 2019 года. Он. будучи начальником, установил работникам цеха повышенный размер выплат стимулирующих надбавок и организовал выдачу им премий, убедив людей в том, что они обязаны возвращать ему указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Введённые в заблуждение рабочие передавали своему руководителю деньги, однако тот расходовал средства по своему усмотрению. Всего мужчиной было похищено более 1,5 млн руб.

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