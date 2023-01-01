ГИБДД призвала водителей Пермского края отложить дальние поездки Причина — сильные осадки и гололёд на дорогах Поделиться Твитнуть

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей в Пермском крае отложить дальние поездки из-за ухудшения погодных условий. В частности, в Прикамье в ближайшие три дня прогнозируются сильные снегопады, переохлаждённый дождь и гололёд на дорогах.

«ГИБДД настоятельно рекомендует отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния, — цитирует ВЕТТА сообщение инспекции. — При крайней необходимости в междугородних поездках следует взять с собой дополнительную тёплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи мобильного телефона».

Также сотрудники полиции призвали шофёров во время движения по зимней дороге снизить скорость, свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Дистанция и боковой интервал между автомобилями должны быть увеличены.

При подъезде к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам скорость движения рекомендовано снижать ещё больше.

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