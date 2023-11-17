Вузы-бенефициары межвузовского кампуса представили студентам сетевые программы Обсуждение состоялось на выставке «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Проректоры вузов-бенефициаров пермского межвузовского кампуса «Будущее Пармы» на выставке «Образование и карьера» представили магистерские программы, которые можно пройти в учебных заведениях региона. Студенты-бакалавры и специалисты смогли задать вопросы о поступлении, обучении, работе, финансах и других важных составляющих этой ступени образования.

Отдельное внимание в диалоге было уделено сетевым образовательным программам магистерского уровня. Руководитель направления «Образование» Дирекции кампуса «Будущее Пармы» Максим Ильин рассказал будущим магистрам о новой концепции сборки таких программ. По его словам, их формируют социально-экономические механизмы.

«Промышленный и образовательный капитал Пермского края позволяет сегодня формировать научно-образовательные направления межвузовского взаимодействия, востребованные экономикой региона. Это непосредственный заказ на специалистов с конкретным набором знаний и навыков. Также, благодаря налаженному при поддержке правительства Пермского края взаимодействию вузов с индустриальными партнёрами у студентов пермских вузов есть возможность прохождения производственных практик непосредственно у будущего работодателя», — пояснил Максим Ильин.

Представители вузов отметили, что сегодня есть возможность не менять место жительства в поисках лучших условий обучения, а «перемещаться» в рамках сетевых программ и «настраивать» образовательные траектории. Создаваемые сегодня в рамках нацпроекта «Наука и университеты» кампусы международного уровня, один из которых будет находиться в Пермском крае, как раз позволяют это сделать. Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий. Это уникальная и комплексная среда для индивидуального и командного развития, общей корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых.

«Пермские вузы открыты для будущих магистрантов, мы с радостью готовы демонстрировать наши программы всем желающим. Ведь магистерская программа — это не только инструмент для формирования научной карьеры, но и отличная возможность для проектирования индивидуальной жизненной траектории», — резюмировала проректор образовательной деятельности и цифровизации Пермского педагогического университета Лариса Лизунова.

Напомним, межвузовский кампус международного уровня «Будущее Пармы» будет находиться в микрорайоне Камская долина в правобережной части Перми. В состав кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс более чем на 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей.

На сегодняшний день бенефициарами пермского Кампуса являются восемь ведущих пермских вузов. Это Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ), Высшая школа экономики — Пермь, Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ), Пермская фармацевтическая академия и Пермский государственный институт культуры, а также НОЦ «Рациональное недропользование» и ПФИЦ УрО РАН.





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