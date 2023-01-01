Алёна Бронникова В ИГЖН Прикамья поступили два заявления с признаками фальсификации Информация передана полиции Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) выявила случаи подделки доверенностей, направленных от имени руководителей управляющих компаний (УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявлены случаи представления доверенностей от руководителей управляющих компаний с признаками фальсификации. Так, руководители двух управляющих компаний обратились в ИГЖН с заявлениями об отзыве доверенностей, которые ими не выдавались», — рассказали в Инспекции.

Поводом для этого стали поступившие ранее обращения в ведомство. В них содержались просьбы отозвать заявления о внесении в реестр лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах (МКД).

По доверенности от УК ООО «Жилкомфорт», выданной 30 октября генеральным директором Богданом Гринчаком, Станислав Зимин направил обращение с целью отозвать заявление о внесении сведений по трём МКД. Павел Шипицин по доверенности от ООО «ОЗЕРО», выданной 30 октября генеральным директором Людмилой Ермаковой, направил заявление по семи объектам.

Во время рассмотрения заявлений ИГЖН получила обращения от самих руководителей УК. Они сообщили, что указанные доверенности не выдавались.

Сотрудники ведомства направили по данным фактам 17 ноября письмо в краевое ГУ МВД для принятия мер.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.