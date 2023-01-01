В Перми создано реготделение общероссийского движения «Бессмертный полк» Его возглавил Руслан Шамсутдинов Поделиться Твитнуть

В Перми официально создано региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк». Руководителем штаба организации избран действующий глава ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслан Шамсутдинов. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В штаб также вошёл член молодежного парламента при Заксобрании Пермского края, участник СВО Даниил Степанов, директор Департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, представители Пермского краевого УМЦ «Авангард», «Молодой гвардии Единой России», Юнармии, «Российских Студенческих Отрядов», ДОСААФ России Пермского края, «Поискового отряда им. Ирины Бухановой» и др. — всего 13 человек.

В собрании учредительного органа приняла участие первый заместитель руководителя исполнительного комитета, пресс-секретарь центрального офиса «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова и зампредседателя Заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин.

Ольга Байбулова отметила, что региональное отделение Пермского края стало в России 86-м по счёту.

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