Максим Артамонов
Стали известны претенденты на звание «Почётный гражданин Пермского края»
Их кандидатуры депутаты ЗС рассмотрят в конце ноября
В Законодательное собрание Пермского края поступили проекты постановления губернатора Дмитрия Махонина о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» двум жителям региона. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.
Эти звания предлагается присвоить главврачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову — за заслуги в области здравоохранения, и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву — за заслуги в развитии авиационной промышленности.
Предложения по обоим претендентам депутаты регионального парламента рассмотрят на пленарном заседании 30 ноября.
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