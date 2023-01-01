Максим Артамонов Стали известны претенденты на звание «Почётный гражданин Пермского края» Их кандидатуры депутаты ЗС рассмотрят в конце ноября Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края поступили проекты постановления губернатора Дмитрия Махонина о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» двум жителям региона. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Эти звания предлагается присвоить главврачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову — за заслуги в области здравоохранения, и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву — за заслуги в развитии авиационной промышленности.

Предложения по обоим претендентам депутаты регионального парламента рассмотрят на пленарном заседании 30 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.