Максим Артамонов В тестировании системы ДЭГ в Прикамье приняли участие 62 тысячи человек Голосование проходило с 15 по 17 ноября Поделиться Твитнуть

В тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пермском крае приняли участие 61 943 человека или 76%. Об этом сообщается в telegram-канале крайизбиркома.

По числу заявившихся и проголосовавших на тестировании ДЭГ Прикамье заняло одиннадцатое место в стране.

Как пояснил «Новому компаньону» член Избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев, в тестировании участвовали все 88 российских регионов, средний показатель по РФ, как и по Пермскому краю, составил 76%. Заявки подавались с 1 по 13 ноября, а само голосование проходило три дня — с 15 по 17 ноября.

Председатель краевого избиркома Игорь Вагин считает, что в этом году отмечается «значительный рост интереса избирателей к дистанционному электронному голосованию.

«По сравнению с 2021 годом число избирателей, желающих протестировать ДЭГ, увеличилось более чем в два раза. Это показатель, который повышает наши шансы на применение ДЭГ в рамках кампании по выборам Президента России. Мы ожидаем соответствующего решения ЦИК до конца декабря», — сказал Вагин.

Напомним, ранее стало известно, что на тестирование системы электронного голосования заявились более 81,5 тыс. жителей Прикамья. В прошлом тестировании участвовали на треть меньше пермяков.

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