Екатерина Артёмова На тестирование системы электронного голосования заявились более 81,5 тысячи жителей Прикамья В прошлом тестировании участвовали на треть меньше пермяков Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился приём заявок на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии, в Прикамье заявки подали 81 524 избирателя.

Приём заявок на участие в тестировании проходил с 1 по 13 ноября. Все, кто заявился, могут протестировать сам процесс голосования, зайдя на портал ДЭГ под своей учётной записью от портала «Госуслуги», круглосуточно с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.

Председатель краевого избиркома Игорь Вагин считает, что результат приёма заявок «демонстрирует рост интереса избирателей к этому формату».

«Мы связываем это, во-первых, с тем, что у региона был успешный опыт его применения в ряде муниципалитетов на прошедших сентябрьских выборах. Кроме того, в преддверии кампании по выборам президента России, избиратели хотят протестировать новый способ голосования, пройти все его этапы и убедиться в его удобстве и надёжности. Учитывая это, мы подали в ЦИК России заявку на применение ДЭГ в ходе предстоящей кампании», — сообщил он.

В 2021 году в Прикамье уже проводилось тестирование ДЭГ. Тогда в регионе было подано на треть меньше заявлений для участия в тренировке — порядка 49 тыс.

В октябре этого года Центризбирком объявил о проведении очередного общероссийского тестирования системы. Сообщалось, что в рамках испытаний планируется протестировать новую цифровую платформу, которая впоследствии должна заменить текущую версию ГАС «Выборы».

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