Украина внесла в санкционный список пермячку Анастасию Зацепурину Она возглавляет Всероссийское движение «Волонтёры-медики» Поделиться Твитнуть

Анастасия Зацепурина

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Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября подписал указы о введении санкций в отношении 37 российских организаций и 106 граждан из России. В последнем списке оказалась Анастасия Зацепурина из Перми. На это первым обратил внимание портал Properm.ru.

До 2021 года Анастасия Зацепурина была координатором Пермского регионального отделения организации «Волонтёры-медики». В 2022 году возглавила всероссийское движение. Анастасия является выпускницей Пермского медуниверситета (специализация — врач-педиатр и неонатолог), а также ПГНИУ, где изучала государственное и муниципальное управление.

Анастасии Зацепуриной запрещено въезжать на территорию Украины, а также совершать любые финансовые операции. Санкции предполагают конфискацию и блокировку её активов, запрет на участие в приватизации и вывод средств с украинской территории.

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