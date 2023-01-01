В Перми на чердаке дома по улице Крупской нашли мумию пропавшего два года назад мужчины Поделиться Твитнуть

ул. Крупской

В Перми найден труп мужчины, который пропал два года назад. Максим Некрасов исчез 17 ноября 2021 года. Об этом пишет «КП-Пермь».

Мумифицированный труп пермяка нашли на чердаке дома по ул. Крупской, в котором он жил у знакомого. Родственникам, потерявшим Максима, тот сообщил, что его увезли в психиатрическую больницу. Однако в лечебных учреждениях пермяка не оказалось, а в квартире остались вещи, документы, банковская карта и телефон пропавшего.

К поискам Некрасова подключились волонтёры, однако труп нашли не они, а сотрудники ЖКХ, когда начали готовиться к ремонту кровли. Личность пришлось устанавливать по ДНК. Мать умершего сообщила, что причину смерти сына установить не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.