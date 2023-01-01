МТС разыграет миллионы призов в честь своего 30-летия Поделиться Твитнуть

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В Перми компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) начала свою работу 17 мая 2002 года. Пермская область стала 34-м российским регионом, охваченным сотовой сетью компании МТС. Уже к концу 2002 года мобильной связью компании была охвачена значительная часть Пермской области, включая отдаленные районы, федеральные автотрассы и основные железнодорожные магистрали, пролегающие по территории региона.

В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

«МТС в Пермском крае работает уже более 20 лет. За это время реализовано немало проектов, которыми мы по праву можем гордиться: запуск первой на Урале промышленной сети 5G, внедрение технологии интернета вещей на нефтяных скважинах Прикамья, постоянное развитие инфраструктуры сотовой связи и многое другое. Нет сомнений, что впереди нас ждёт ещё больше. Сегодня мы приглашаем каждого жителя края почувствовать праздник вместе с нами и принять участие в масштабном розыгрыше», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.