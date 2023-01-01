Максим Артамонов На трассе Пермь—Березники в массовом ДТП погибла женщина В аварию попали четыре автомобиля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 19 ноября на 82-км автодороги Пермь—Березники произошла смертельная авария, в которой погибла водитель автомобиля «Хёндай». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что 35-летний водитель автомобиля «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением 49-летнего мужчины. В результате удара иномарку отбросило на автомобиль «Хёндай», за рулём которого была 36-летняя женщина. Кроме того, в обломки разбитых машин врезался легковой автомобиль «Лада Веста».

В итоге авария привела к гибели женщины-водителя автомобиля «Хёндай». Водитель «Лады Гранта» доставлен в больницу.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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