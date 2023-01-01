Максим Артамонов В Прикамье 20 ноября прогнозируется гололедица Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, на дорогах прогнозируется гололедица. В связи с этим на дорогах возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, выдерживать необходимую дистанцию между автомобилями, движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

Пешеходам в МЧС советуют соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части, быть внимательными и осторожными.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

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