Максим Артамонов Бывший спикер Пермской думы Юрий Уткин построил курятник Он сделал его своими руками почти за два месяца Поделиться Твитнуть

Фото: страница Юрия Уткина в соцсети ВКонтакте

Экс-председатель Пермской городской думы Юрий Уткин поделался в соцсетях своим проектом — курятником, который построил своими руками. Об этом бывший депутат Юрий Уткин сообщил в своём аккаунте в соцсети ВКонтакте, опубликовав фото и видео своей постройки.

Судя по фотографиям, курицы Уткина живут в благоустроенном помещении со всеми удобствами. В помещении есть обогреватель, утеплённые места и даже картины на стенах.

Фото: страница Юрия Уткина в соцсети ВКонтакте

«Менее двух месяцев и дом для курочек своими руками построен! Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — пояснил бывший спикер Пермской городской думы.

Фото: страница Юрия Уткина в соцсети ВКонтакте

Уткин также сообщил, что ранее по приглашению Агентства стратегических инициатив он выступил на панельной дискуссии на форуме АМТЕХРО Минпромторга России, где рассказал о своём проекте курятника.

Юрий Уткин был избран председателем Пермской городской думы 4 октября 2016 года избран председателем Пермской городской Думы. Однако в октябре 2020 года депутаты проголосовали за его отставку с поста спикера. Юрий Уткин пытался оспорить это решение в судах, посчитав его нелегитимным, однако проиграл. Сейчас место Уткина в гордуме занимает Дмитрий Малютин.

Сам Юрий Уткин является членом правления фонда «Белая гора» и вице-президентом союза промышленников и предпринимателей Пермского края

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