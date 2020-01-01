Комитет думы поддержал заявление Юрия Уткина о сложении полномочий депутата на освобождённой основе Поделиться Поделиться Твитнуть

По словам Юрия Уткина, более 70% высвободившихся средств направлены на инвестиционные нужды

Константин Долгановский

22 марта комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской думы рассмотрел заявление Юрия Уткина о сложении полномочий депутата, работающего на освобождённой основе.



Члены комитета по этому вопросу повестки проголосовали «за» единогласно. Если на сегодняшнем пленарном заседании большинство депутатов поддержат это решение, Юрий Уткин перестанет получать зарплату в гордуме.

Напомним, в ноябре депутаты отстранили Уткина от должности спикера. Он пытался оспорить это решение в суде, однако и Ленинский, и Пермский краевой суды признали отставку законной. В результате отстранения с поста председателя он заметно потерял в доходе.

17 марта «Новый компаньон» писал, что Юрий Уткин уже нашёл новую работу.

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