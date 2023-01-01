Максим Артамонов В Перми осудили экс-полицейского Олега Бурнышева, обвинённого в смерти потерпевшего Он проведёт 12 лет в колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор в отношении бывшего полицейского Олега Бурнышева. По решению суда присяжных, он осуждён на 12 лет колонии. Мужчину обвиняли в убийстве потерпевшего Юрия Лузянина, при этом сначала оправдали, однако позже, после вмешательства прокуратуры, дело было пересмотрено. Об этом сообщает 59.ru.

Как известно из материалов дела, 10 февраля 2022 года Бурнышев приехал на вызов пермяка Юрия Лузянина, заявившего о краже телевизора и планшета, к нему домой. После опроса мужчины полицейский решил взять показания у его матери, которая жила с потерпевшим в одной квартире. Однако Лузянин был против и попытался остановить сотрудника полиции, завязалась потасовка.

По словам осуждённого, в целях самообороны он нанёс хозяину квартиры несколько ударов по телу и пошёл в соседнюю комнату опрашивать его мать, а через 20 минут услышал «звук падения». Вернувшись, полицейский увидел Лузянина, изо рта которого текла кровь. После чего Бурнышев решил реанимировать мужчину, но Лузянин не подавал признаки жизни. Затем, по утверждению полицейского, он вызвал скорую помощь и полицию.

Судмедэкспертиза установила, что у погибшего была сочетанная травма головы, груди и живота, перелом грудины, разрывы лёгкого и печени. У мужчины наступил травматический шок, отёк головного мозга, кровоизлияние в лёгкие.

На Бурнышева завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» и заключили под стражу. Мужчину также уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В апреле этого года Кировский районный суд Перми оправдал бывшего полицейского на основании решения коллегия присяжных, однако позже вмешалась прокуратура, и Пермский краевой суд направил дело на новое рассмотрение. В ноябре присяжные признали экс-полицейского виновным в превышении служебных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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