Максим Артамонов В Перми оправдали бывшего полциейского, обвинённого в смерти потерпевшего Ранее оправдательный вердикт вынес суд присяжных Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми 10 апреля огласил приговор бывшему полицейскому Олегу Бурнышеву. Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Ранее, 24 марта, коллегия присяжных вынесла экс-сотруднику полиции оправдательный вердикт. На его основе судья огласил оправдательный приговор.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на адвоката экс-полицейского — Дениса Малеева, сейчас его подзащитный имеет право восстановиться в должности в МВД, а также подать иск за незаконное уголовное преследование. У прокуратуры же есть 15 суток на обжалование этого приговора.

«В случае если приговор вступит в законную силу, то обязательно будем подавать на реабилитацию. Сумму морального ущерба определит сам Бурнышев, но в расчёт ляжет и тяжесть обвинения, и тот факт, что он с 11 февраля 2022 года содержался под стражей», — рассказал адвокат.

В ходе разбирательства по этому делу суд установил, что 10 февраля 2022 года Бурнышев приехал на вызов жителя Перми Юрия Лузянина, заявившего о краже телевизора и планшета, к нему домой. После опроса мужчины полицейский решил взять показания у его матери, которая жила с потерпевшим в одной квартире. Однако Лузянин был против и попытался остановить сотрудника полиции, завязалась потасовка.

По словам осуждённого, в целях самообороны он нанес хозяину квартиры несколько ударов по телу и пошёл в соседнюю комнату опрашивать его мать, а через 20 минут услышал "звук падения". Вернувшись, полицейский увидел Лузянина, изо рта которого текла кровь. После чего Бурнышев решил реанимировать мужчину, но Лузянин не подавал признаки жизни. Затем, по утверждению полицейского, он вызвал скорую помощь и полицию.

Судмедэкспертиза установила, что у погибшего была сочетанная травма головы, груди и живота, перелом грудины, разрывы легкого и печени. У мужчины наступил травматический шок, отёк головного мозга, кровоизлияние в лёгкие.

На Бурнышева завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и заключили под стражу. Мужчину также уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.