Максим Артамонов В Перми во дворе на улице Грибоедова сгорел автомобиль Во время пожара никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

В ночь на 19 ноября по ул. Грибоедова, 74 в Перми произошёл пожар — загорелся легковой автомобиль. Как уточнили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:21. На место вызова приехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как выяснилось, горел автомобиль ВАЗ-2114. Площадь пожара составила 5 кв. м. Никто не погиб и не пострадал.

Горение было ликвидировано в 04:32.

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