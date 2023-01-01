Максим Артамонов В Перми огнеборцы спасли человека на пожаре В многоквартирном доме загорелась квартира Поделиться Твитнуть

Вечером 18 ноября в Перми на ул. Пушкарской произошёл пожар жилого дома, во время которого прибывшие на место происшествия огнеборцы спасли находившегося в квартире человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:28. К месту происшествия выехали 18 спасателей на четырёх спецмашинах. Прибывшие огнеборцы установили, что горит квартира на четвёртом этаже. В составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства они вывели из горящей квартиры мужчину на свежий воздух.

Самостоятельно до прибытия спасателей из дома эвакуировались пять человек.

Пожар был ликвидирован в 20:43 на площади 10 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал.

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