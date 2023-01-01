Олег Антонов Административное задние музея «Хохловка» разберут по брёвнам и соберут вновь Поделиться Твитнуть

Краевые власти ищут подрядчика на проведение ремонта административного здания в архитектруно-этнографическом музее «Хохловка» в Пермском крае. Начальная (максимальная) цена контракта — 25,9 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Победитель электронного аукциона должен будет разобрать здание по брёвнам, укрепить фундамент, отсортировать пригодные к эксплуатации пиломатериалы и собрать дом с заменой брёвен, отслуживших свой срок. Затем подрядчик выполнит отделку помещений и фасадов, проведёт сантехнические и электромонтажные работы.

Ремонт должен быть проведён с 15 декабря 2023 года до 15 сентября 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.