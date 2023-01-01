Олег Антонов Мосты на дороге между Полазной и Чусовым оснастят системами безопасности Монтаж должен быть завершён в октябре 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Краевое минзакупок объявило открытый конкурс на выполнение работ по оснащению мостов через реки Мутная и Шалашная на автодороге «Полазна-Чусовой» инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. Об этом сообщается на сайте минзакупок.

Исполнителя должны выбрать 11 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 112,4 млн руб.

Системы, которые требуется установить на мостах, должны обеспечить круглосуточное всепогодное наблюдение за обстановкой в зоне безопасности, оперативно оповещать соответствующие службы о транспортных средствах и посторонних лицах, нарушивших установленный режим доступа к мостам.

Срок выполнения работ — с 1 мая по 31 октября 2024 года.

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