Олег Антонов На ремонт больницы Архангела Михаила в Перми выделили 104 млн рублей Поделиться Твитнуть

Краевые власти объявили конкурс на поиск подрядчика по проведению капитального ремонта 3-этажного корпуса больницы Архангела Михаила по адресу: Пермь, ул. Писарева, 56. Информация появилась на портале госзакупок.

Исполнителя определят 8 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 104 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен устроить входную группу, заменить лифты, полы, внутреннюю отделку стен и потолков, провести демонтаж и монтаж водопровода, канализации, кабельных линий электроснабжения и электроосвещения, подключить автоматическую пожарную сигнализацию. Общая площадь здания, где планируется ремонт 2,3 тыс. кв. м

Работы будут выполняться в условиях работающего учреждения здравоохранения с 25 декабря 2023 года до 4 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что управление капстроительства Пермского края заключило контракт на проектирование и строительство новой поликлиники на ул. Писарева, 56.

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