Пермскому зооэкзотариуму объявлено предостережение за работу без лицензии Обнаружен и ряд других нарушений Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по обращению от администрации Свердловского района Перми проверило работу Некоммерческого партнерства «Клуб по содержанию и разведению экзотических животных» и выявило нарушения законодательства в сфере обращения с животными.

Так инспекторы, придя в зооэкзотариум (ул. Льва Шатрова, 34) обнаружили, что в некоторых клетках недостаточно необходимых для обитателей укрытий, а в качестве подстилки использовалась газета или брошюры; организация отсутствует в ФГИС «ВетИС» компоненте «Цербер»; в системе «Меркурий» нет ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных; наконец, нет лицензии на осуществление культурно-зрелищной деятельности.

Также у Пермской станции по борьбе с болезнями животных нет информации о количестве поголовья и видах обитателей учреждения, профилактические и противоэпизоотические мероприятия не проводятся.

«Данные факты говорят о нарушении Федеральных законов «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов деятельности», Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. 10 ноября 2023 года Управлением клубу объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с животными», — об этом говорится в информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Куровской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что мэрия Перми отказалась от планов выселять зооэкзотариум из помещения на ул. Льва Шатрова, так как в этом случае коллекция редких животных могла оказаться на улице. Сейчас в заведении насчитывается более 200 редких змей, лягушек, ящериц и пауков. В коллекции есть очень редкие особи, занесённые в Красную книгу. Там проводятся бесплатные экскурсии для школьников и дошкольников.





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