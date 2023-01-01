Андрей Стрельцов «Звезда - 2005» крупно уступила в Москве В турнирной таблице пермский женский футбольный клуб остался на четвёртом месте Поделиться Твитнуть

фото: ЖФК Локомотив

В рамках 4-го тура Заключительного этапа Суперлиги среди женских футбольных команд подопечные Елены Сусловой встретились в Москве с «Локомотивом». Первый тайм прошел без забитых голов, а после перерыва хозяйки поля пять раз огорчили пермячек. В итоге поражение «Звезды-2005» со счётом 0:5.

По словам главного тренера команды Елены Сусловой, перед игрой с железнодорожниками рассчитывали на позитивный результат, но первые три гола после перерыва деморализовали команду, отсюда и разгромное поражение.

«Звзеда-2005» осталась на четвёртом месте в турнирной таблице. Пермячек преследует столичное «Динамо», отстающее на одно очко.

Команде в чемпионате осталось провести один матч. Он пройдет в Перми 25 ноября. Соперником пермской команды будет ЖФК «Рязань-ВДВ».

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