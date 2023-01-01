На дороге Пермь — Усть-Качка водитель задавил насмерть лежащего на проезжей части мужчину Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Около половины пятого утра 18 ноября по автодороге Пермь — Усть-Качка в направлении краевого центра двигался автомобиль «Киа Рио» под управлением мужчина 1992 г. р. По предварительной информации, на 46 км водитель допустил наезд на мужчину 1989 г. р. В результате автоаварии пешеход получил смертельную травму.

Как рассказали в ГИБДД, погибший лежал на проезжей части справа, на полосе движения транспортного средства. Так как на нём не было светоотражающих элементов, водитель его не заметил.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах в тёмное время суток.

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