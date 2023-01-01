В Пермском крае 18 ноября хоронят погибшего в спецоперации пограничника из Кизела Сергею Скрипникову было 49 лет Поделиться Твитнуть

В ходе СВО погиб 49-летний кизеловец, уроженец пос. Строитель Сергей Скрипников. Прощание с ним проходит 18 ноября с 12:00 в местном Дворце культуры. «Приходите проводить в последний путь нашего героя», — написали в соцсетях чиновники горадминистрации.

С 1992 по 1993 год Сергей проходил службу в ВС РФ в должности командира отделения радиолокационных станций. Он был удостоен государственных наград и нагрудных знаков: отличник РА старший пограннаряда, отличник ПВ 2 ст.

В сентябре 2023 года Скрипников заключил контракт на военную службу.

«Навсегда сохраним память о нем! Это невосполнимая утрата. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!» — написал на своей странице Вконтакте глава Кизела Андрей Родыгин.

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