В выходные в Прикамье будет холодно, но малоснежно Ко вторнику потеплеет и начнутся сильные снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовил прогноз погоды для Прикамья на 18-21 ноября. Синоптики предсказали холодные выходные и сильный снегопад с потеплением 21 ноября.

В ближайшие два дня в регионе под влиянием Скандинавского антициклона ожидается холодная погода. В ночные часы столбики термометров опустятся −11…−6°, в горах до −16°, днём прогрев будет слабым и составит −10…−5°. В краевом центре и ночью, и днём около −7°. На дорогах гололедица. Осадков в субботу при переменной облачности не ожидается (за исключением северо-восточной части региона, где выпадет небольшой снег) , в воскресенье слабый снег выпадет в большинстве районов, в том числе в Перми.

В понедельник, 20 ноября, начнётся падение атмосферного давление, натекание облачности, но пока без существенных осадков. Температурный фон без изменений.

А вот во вторник, 21 ноября, погоду в регионе будет определять уже циклон с Южного Каспия: станет облачно, во второй половине дня на юге края и в Перми пройдут сильные снегопады. Выпадет до 10 мм осадков за 6 часов, прирост высоты снежного покрова составит 6—12 см. При этом потеплеет до −6…−1° по региону, и до -3° в Перми. По предварительному прогнозу, волна тепла будет короткой.

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