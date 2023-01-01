В спецоперации погиб житель Очёра Михаил Солодников
Поделиться
Твитнуть
В ходе СВО погиб житель Очёрского городского округа Пермского края Михаил Солодников. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Прощание с бойцом проходит сегодня, 17 ноября, в Центральном доме культуры в Очёре (ул. Коммунистическая, 6).
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель села Платошино Артём Соколов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть