В ходе спецоперации погиб житель села Платошино Артём Соколов Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

Артём Соколов

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Платошино (Пермский муниципальный округ) сержант Артём Соколов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.





Артём Соколов родился 3 июня 1990 года. Окончил Платошинскую школу.





Прощание с погибшим военнослужащим состоялось во вторник, 14 ноября.





Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб морской пехотинец из Пермского края Антон Рахин.

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