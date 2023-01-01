В спецоперации погиб морской пехотинец Антон Рахин из Пермского края Похоронят военнослужащего 16 ноября в посёлке станции Чайковская Поделиться Твитнуть

Антон Рахин

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В ходе специальной военной спецоперации на Украине погиб наводчик десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона из Нытвенского округа Пермского края гвардии младший сержант Антон Рахин. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на окружную администрацию.

«Его боевой путь был долог и славен: он служил в морской пехоте, дважды принимал участие в военных действиях в Сирии, был награждён государственными наградами, в том числе медалью «За отвагу» и медалью Суворова», — говорится в информации властей.

Прощание с военнослужащим состоится в четверг, 16 ноября. Церемония началась в 10:00 в Доме творчества посёлка станции Чайковская.





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