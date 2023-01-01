В ходе спецоперации погиб житель Прикамья Руслан Мороз Поделиться Твитнуть

Руслан Мороз

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Большесосновского муниципального округа Пермского края Руслан Мороз. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, выпускник Заболотовской школы, Мороз Руслан Владимирович. Руслан навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти!» — сказано в информации властей, размещённой в соцсетях.

Как передаёт «Рифей», о дате и месте прощания с военнослужащим будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб Кирилл Коченгин из Александровского муниципального округа Прикамья. Ему было 20 лет.

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