В ходе спецоперации погиб 20-летний Кирилл Коченгин из Прикамья
Его убили 4 ноября
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Кирилл Коченгин из Александровского муниципального округа Пермского края.
«Официально подтвердилось известие о гибели ещё одного нашего земляка», — сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.
В информации сказано, что молодой человек был убит 4 ноября. Кириллу было всего 20 лет.
О дате похорон власти обещают известить дополнительно.
Ранее сообщалось, что в СВО на Украине погиб звукорежиссёр сериала о жизни пермяков «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Мужчине было 44 года.
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