Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб звукорежиссёр «Реальных пацанов» Валентину Ушакову было 44 года Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий на Украине погиб звукорежиссёр сериала о жизни пермяков «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. С сентября этого года он участвовал в спецоперации в качестве добровольца. Об этом сообщает издание «Регион 12» на официальной странице ВКонтакте.

Валентину Ушакову было 44 года. Он — уроженец села Кужмара Звениговского района Республики Марий-Эл. Выпускник Кужмарской школы.

Мужчина пропал без вести, а в октябре стало известно о его гибели. По словам знакомых, он получил тяжёлое ранение ног из-за гранаты, сброшенной с дрона. Санитары, которые были военнослужащими из Чувашии, пытались оказать помощь. Они погрузили Ушакова на носилки, начали транспортировку, но повторно сброшенная граната уложила «всех наповал», отмечает издание.

Валентина похоронили на родине. У него остался 14-летний сын.

Кроме проекта «Реальные пацаны», Ушаков участвовал в создании сериала «Папины дочки» и фильмов «Вива, Кастро!» и «Кука».

Напомним, последняя серия заключительного сезона сериала о жизни пермяков «Реальные пацаны» была посвящена СВО. Одной из завершающих сцен телефильма стала встреча главного героя Коляна в исполнении Николая Наумова с бойцами, которые проходят лечение в военном госпитале после ранений, полученных в зоне специальной военной операции на Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.