Финалом сериала «Реальные пацаны» стала поездка главного героя к бойцам СВО Последняя серия заключительного сезона вышла на экраны 2 ноября Поделиться Твитнуть

В четверг, 2 ноября, на ТНТ была показана последняя серия заключительного сезона сериала о жизни пермяков «Реальные пацаны». Завершающей сценой телефильма стала встреча главного героя Коляна в исполнении Николая Наумова с бойцами, которые проходят лечение в военном госпитале после ранений, полученных в зоне СВО.

В заключительных кадрах сериала Колян говорит: «О чём я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые, утончённые люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность — она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны».

Напомним, прощальный сезон сериала вышел в эфир 23 октября. Проект ТНТ просуществовал 13 лет. За это время было снято 290 серий. Сценарий финальной серии написал один из создателей сериала, сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер проекта Антон Зайцев.

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