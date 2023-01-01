Максим Артамонов Прощальный сезон сериала «Реальные пацаны» выйдет в эфир 23 октября Проект ТНТ просуществовал 13 лет Поделиться Твитнуть

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» выйдет на телеэкраны в России 23 октября в 20:00. Его будут показывать на телеканале ТНТ, и он станет "прощальным", как назвали его авторы проекта. Об этом сообщается на сайте компании Good Story Media.

За 13 лет на экране этот проект получил статус культового и народного. За это время было снято 274 серии, а впереди новые 16 — создатели обещают сделать момент расставания со вселенной «Реальных пацанов» «максимально правдивым и эмоциональным: зрителей ждёт возвращение многих каноничных героев и красивое завершение основных сюжетных линий».

По словам актёра Николая Наумова, который сыграл главную роль, на сериале выросло несколько поколений.

«Теперь мы подводим черту. Чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно приятную добрую грусть. Подобное чувству возникало у меня, когда я выпускался из школы, института, расставался со своими одноклассниками, одногруппниками. Мы не расстаемся, мы всё ещё будем одной крепкой «реальной» семьей. Этот проект останется навсегда в наших сердцах. В сердцах миллионов зрителей, таких же как мы «обычных пацанов», — рассказал Наумов.

Сценарий финальной серии написал один из создателей сериала, сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер проекта Антон Зайцев. Он придумал идею сериала и написал первую серию.

«Настало время завершить сериал. Авторская группа не хотела, чтобы сериал заканчивался. Слезы застилали им глаза, как только они начинали её писать. Пришлось это сделать мне. Я хотел написать последнюю серию сериала ещё после первого сезона. 13 лет откладывал и вот, наконец-то, получилось. Дальше будут новые проекты. Мне бы точно хотелось не отпускать формат псевдодокументального ситкома. Никто в России не умеет делать его смешно, кроме нас», — пояснил Зайцев.

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