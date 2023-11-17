Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 17 по 24 ноября
17 ноября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка Екатерины Камшиловой «Моей Родины портрет неповторимый» (16+). Представлены живописные и графические работы художницы в разных жанрах – пейзаж, портрет, натюрморт, бытовые сцены.
17 ноября в 11:00 в
Кочёво пройдёт обрядовый праздник
«Коми-пермяцкая свадьба» (0+). Запланированы ярмарка народных промыслов и
ремёсел, мастер-классы по приготовлению блюд коми-пермяцкой кухни,
фотовыставка, выступления фольклорных коллективов на тему свадебных песен и
обрядовых свадебных действ.
17 ноября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показана классическая постановка Франко
Дзеффирелли оперы «Кармен» (16+) на сцене «Арена ди Верона» с участием звёзд
мировой оперной сцены и испанских танцоров фламенко.
17 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт группы «Неизвестный композитор» (18+).
18 ноября в 12:00 в
национально-культурном центре «Шауба» в
деревне Аитково (Лысьвенский
ГО) пройдёт Праздник гуся (0+). Старинный татарский обряд «Гусиные помочи»
обрёл новую форму – сейчас это праздничное действо с элементами ярмарки,
весёлых состязаний и творческого общения.
18 ноября в 12:00 в
селе Гамицы (Осинский ГО) пройдёт
фестиваль «Калач да каша – пища наша» (0+). Гостей ждёт знакомство с гамицкими
специалитетами – калачом особой формы и калиновой кашей, дегустации, кулинарные
мастер-классы и конкурсы, турниры по поеданию калачей, частушечные баталии и
концертная программа «Закалачим по-гамицки».
18 ноября в 14:00 в
Карагайском районном доме культуры и досуга в формате медиашоу «Чувствовать любовь» пройдёт церемония закрытия
проекта «Карагай. Культурный квартал» (0+). Постановщиком финального шоу стал
Александр Шумилин, основатель компании «немхат», режиссёр гала-концертов
Пермского края на Российской студенческой весне.
18 ноября в 14:00 в
Центре городской культуры пройдёт
мастер-класс «Реликварий»
(16+) с художницей Елизаветой Вербицкой, где участники смогут создать
коллажи по мотивам личных вещей, красивых или странных.
18 ноября в 15:00 в
Органном концертном зале юных
зрителей ждёт «Сказка о музыкальных инструментах: саксофон» (6+). Артистка
театров Екатеринбурга Галина Суворова (Лира Унисоновна), артист Уральского
государственного театра эстрады Вадим Долганов (Маэстро Бемоль) и заслуженный
работник культуры России, режиссёр Валерий Долганов подготовили программу,
которая познакомит малышей с саксофоном и его звучанием.
18 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале джазовый
коллектив из Венгрии Peter Sarik Trio представит программу «Бетховен-джаз»
(6+).
18 ноября с 10:00 до
20:00 и 19 ноября с 10:00 до 16:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» пройдёт анимационный фестиваль «Союзмультфильм» (0+). В
программе – показы новых и уже любимых мультфильмов, фильмов-призёров
национальных и международных фестивалей, парад героев, квиз по мотивам
мультфильмов, шоу-программа, мастер-классы по рисованию на графическом планшете
и многое другое.
19 ноября в 11:00 в
Музее-диораме пройдёт Международная
просветительская акция «Географический
диктант» (6+).
19 ноября в 18:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
поэтический вечер «Rock-поэзия – Там, где мы, там истории» (12+). Десять
участников расскажут самые яркие истории из своей жизни, подкреплённые поэзией,
в сопровождении кавер-группы «Гуарана».
19 ноября в 18:15 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» и 22 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
фильм-оперу «Пиковая дама» (12+) в
постановке Дмитрия Бертмана и Валерия Спирина.
19 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале с сольным
концертом выступит пианист Марсель Тадокоро (Япония – Франция, 6+). В программе
– сочинения для клавесина и фортепиано, а также фортепианные транскрипции.
Прозвучит музыка композиторов Франции и России: Рамо, Равеля, Стравинского и
Чайковского.
19 ноября в 19:00 в
киноцентре «Премьер» пройдёт лекция
философа Евгения Цуркана «Кино Романа
Полански. Зачем смотреть его фильмы?» (18+). Сразу после лекции состоится
предпремьерный показ новой картины Полански «Дворец» (18+). В фильме снялись
Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Александр Петров и другие артисты.
20 ноября в 15:00 и
19:00 в Центре городской культуры
Пермский иммерсивный театр и лаборатория-театр «Открытый код» представят
документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»
(12+). Это два одноактных спектакля, объединённых героем – известным
фотолетописцем Перми Матвеем Кузнецовым.
20 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале Детский
симфонический оркестр Перми и Пермского края выступит с концертной программой
«Путь к мастерству: от проекта до концерта» (6+). Солист и дирижёр – флейтист,
солист Российского национального оркестра, заслуженный артист России Максим Рубцов.
В программе – музыка Иоганна Себастьяна Баха, Джоаккино Россини, Роберта
Шумана, Эдварда Грига.
21 ноября в 19:00 в Пермском
театре оперы и балета пройдёт
концерт хора Parma Voices «Музыка Сикстинской капеллы» (6+). Хор под
управлением Екатерины Антоненко исполнит духовные сочинения Жоскена Депре, Джованни
Пьерлуиджи да Палестрины и Джованни Биорди.
21 ноября в 19:00 в Пермском
доме народного творчества «Губерния» театральная студия «Оперение. Соль» приглашает на спектакль «Мальчик в
полосатой пижаме» (12+) по одноимённой книге Джона Бойна.
С 22 ноября в
арт-пространстве «Другие круги»
работает выставка Марины Сотниковой «Рисую стеклом» (0+).
22 ноября в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета сотоится
концерт симфонической музыки (6+). Солисты: Марк Зингер (скрипка), Роман Ефимов
(виолончель). В программе Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и
Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Дирижёр – Иван
Худяков-Веденяпин.
22 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале с программой
«Антология русской хоровой музыки» (6+) выступит Уральский государственный
камерный хор под управлением народного артиста России, профессора Владислава
Новика. В программе концерта – хоровая православная духовная музыка XVII–XXI
вв.
22 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» зрители
увидят спектакль «Из жизни планет» (12+). Спектакль представлен как
livemusic&storytelling – на сцене Олег Нестеров рассказывает о фильмах,
которые собирались снять самые талантливые советские кинематографисты
«оттепели», а группа «Мегаполис» играет к ним воображаемые звуковые дорожки.
23 ноября в 18:30 в
Доме Мешкова пройдёт лекция
заведующего отделом археологии Пермского краеведческого музея Эдуарда Чурилова
«Пермский звериный стиль: трудный путь к пониманию» (6+).
23 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт современной академической музыки «Под напряжением» (12+). Исполнители –
Московский ансамбль современной музыки и CEAM-Artists.
23 и 24 ноября в 19:00
в театре «Сцена-Молот» состоится
премьера камерной оперы Владимира Раннева для пяти солистов и оркестра бытовой
техники «Серёжа очень тупой» (16+) по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова.
Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной
разнообразной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые
привезли программисту Серёже таинственную посылку, эта техника чудесным образом
оживает и обретает самостоятельное существование, свой в буквальном смысле
голос – то ли она «подпевает» курьерам, то ли, наоборот, о чем-то предупреждает
главного героя...
24 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится
симфоническое шоу Neo Names (6+). Зрителей ждут хиты Майкла Джексона, Muse,
Queen, AC/DC, Nirvana и других популярных исполнителей в эксклюзивных
обработках с элементами электронной музыки.
До 3 декабря в Пермском
доме народного творчества «Губерния» работает выставка Варужана Акопяна «Посвящение...» (0+), посвящённая
композитору Араму Хачатуряну.
До 4 декабря в Доме
художника работает выставка
произведений Анны Вдовиной «Отражения» (6+). Представлены пейзажи, натюрморты,
бытовые картины и портреты.
До 11 декабря в Центре
городской культуры работает
выставка художественной группы «Нежные бабы» «Что мне делать, чтобы земля
оставалась на месте» (16+). В основе проекта – интерес к личному опыту тех
женщин, жизнь которых была связана с работой под землёй в Пермском крае – одной
из тяжёлых и непроявленных практик женского труда. В серию видеообразов вошли
перформативные работы и медитативные наблюдения за пейзажем.
До 14 декабря в
Пермском доме народного творчества «Губерния» работает инклюзивная выставка «Пермь Великая. Вижу руками» (6+).
До 8 января 2024 года в
художественной галерее «Пермский период» работают две выставки: персональная выставка Ольги Широковой «Территория
цвета» (0+) и выставка работ преподавателей Пермского художественного училища
«Художник. Педагог. Наставник» (0+).
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