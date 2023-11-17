Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 17 по 24 ноября Поделиться Твитнуть

17 ноября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка Екатерины Камшиловой «Моей Родины портрет неповторимый» (16+). Представлены живописные и графические работы художницы в разных жанрах – пейзаж, портрет, натюрморт, бытовые сцены.

Библиотека им. Горького

17 ноября в 11:00 в Кочёво пройдёт обрядовый праздник «Коми-пермяцкая свадьба» (0+). Запланированы ярмарка народных промыслов и ремёсел, мастер-классы по приготовлению блюд коми-пермяцкой кухни, фотовыставка, выступления фольклорных коллективов на тему свадебных песен и обрядовых свадебных действ.

17 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показана классическая постановка Франко Дзеффирелли оперы «Кармен» (16+) на сцене «Арена ди Верона» с участием звёзд мировой оперной сцены и испанских танцоров фламенко.

17 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт группы «Неизвестный композитор» (18+).

18 ноября в 12:00 в национально-культурном центре «Шауба» в деревне Аитково (Лысьвенский ГО) пройдёт Праздник гуся (0+). Старинный татарский обряд «Гусиные помочи» обрёл новую форму – сейчас это праздничное действо с элементами ярмарки, весёлых состязаний и творческого общения.

18 ноября в 12:00 в селе Гамицы (Осинский ГО) пройдёт фестиваль «Калач да каша – пища наша» (0+). Гостей ждёт знакомство с гамицкими специалитетами – калачом особой формы и калиновой кашей, дегустации, кулинарные мастер-классы и конкурсы, турниры по поеданию калачей, частушечные баталии и концертная программа «Закалачим по-гамицки».

18 ноября в 14:00 в Карагайском районном доме культуры и досуга в формате медиашоу «Чувствовать любовь» пройдёт церемония закрытия проекта «Карагай. Культурный квартал» (0+). Постановщиком финального шоу стал Александр Шумилин, основатель компании «немхат», режиссёр гала-концертов Пермского края на Российской студенческой весне.

Дом народного творчества «Губерния»

18 ноября в 14:00 в Центре городской культуры пройдёт мастер-класс «Реликварий» (16+) с художницей Елизаветой Вербицкой, где участники смогут создать коллажи по мотивам личных вещей, красивых или странных.

18 ноября в 15:00 в Органном концертном зале юных зрителей ждёт «Сказка о музыкальных инструментах: саксофон» (6+). Артистка театров Екатеринбурга Галина Суворова (Лира Унисоновна), артист Уральского государственного театра эстрады Вадим Долганов (Маэстро Бемоль) и заслуженный работник культуры России, режиссёр Валерий Долганов подготовили программу, которая познакомит малышей с саксофоном и его звучанием.

18 ноября в 19:00 в Органном концертном зале джазовый коллектив из Венгрии Peter Sarik Trio представит программу «Бетховен-джаз» (6+).

18 ноября с 10:00 до 20:00 и 19 ноября с 10:00 до 16:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» пройдёт анимационный фестиваль «Союзмультфильм» (0+). В программе – показы новых и уже любимых мультфильмов, фильмов-призёров национальных и международных фестивалей, парад героев, квиз по мотивам мультфильмов, шоу-программа, мастер-классы по рисованию на графическом планшете и многое другое.

19 ноября в 11:00 в Музее-диораме пройдёт Международная просветительская акция «Географический диктант» (6+).

19 ноября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт поэтический вечер «Rock-поэзия – Там, где мы, там истории» (12+). Десять участников расскажут самые яркие истории из своей жизни, подкреплённые поэзией, в сопровождении кавер-группы «Гуарана».

19 ноября в 18:15 в кинотеатре «Синема Парк Семья» и 22 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят фильм-оперу «Пиковая дама» (12+) в постановке Дмитрия Бертмана и Валерия Спирина.

19 ноября в 19:00 в Органном концертном зале с сольным концертом выступит пианист Марсель Тадокоро (Япония – Франция, 6+). В программе – сочинения для клавесина и фортепиано, а также фортепианные транскрипции. Прозвучит музыка композиторов Франции и России: Рамо, Равеля, Стравинского и Чайковского.

19 ноября в 19:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт лекция философа Евгения Цуркана «Кино Романа Полански. Зачем смотреть его фильмы?» (18+). Сразу после лекции состоится предпремьерный показ новой картины Полански «Дворец» (18+). В фильме снялись Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Александр Петров и другие артисты.

20 ноября в 15:00 и 19:00 в Центре городской культуры Пермский иммерсивный театр и лаборатория-театр «Открытый код» представят документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города» (12+). Это два одноактных спектакля, объединённых героем – известным фотолетописцем Перми Матвеем Кузнецовым.

20 ноября в 19:00 в Органном концертном зале Детский симфонический оркестр Перми и Пермского края выступит с концертной программой «Путь к мастерству: от проекта до концерта» (6+). Солист и дирижёр – флейтист, солист Российского национального оркестра, заслуженный артист России Максим Рубцов. В программе – музыка Иоганна Себастьяна Баха, Джоаккино Россини, Роберта Шумана, Эдварда Грига.

21 ноября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт хора Parma Voices «Музыка Сикстинской капеллы» (6+). Хор под управлением Екатерины Антоненко исполнит духовные сочинения Жоскена Депре, Джованни Пьерлуиджи да Палестрины и Джованни Биорди.

Андрей Чунтомов

21 ноября в 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» театральная студия «Оперение. Соль» приглашает на спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» (12+) по одноимённой книге Джона Бойна.

С 22 ноября в арт-пространстве «Другие круги» работает выставка Марины Сотниковой «Рисую стеклом» (0+).

22 ноября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета сотоится концерт симфонической музыки (6+). Солисты: Марк Зингер (скрипка), Роман Ефимов (виолончель). В программе Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Дирижёр – Иван Худяков-Веденяпин.

22 ноября в 19:00 в Органном концертном зале с программой «Антология русской хоровой музыки» (6+) выступит Уральский государственный камерный хор под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. В программе концерта – хоровая православная духовная музыка XVII–XXI вв.

22 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят спектакль «Из жизни планет» (12+). Спектакль представлен как livemusic&storytelling – на сцене Олег Нестеров рассказывает о фильмах, которые собирались снять самые талантливые советские кинематографисты «оттепели», а группа «Мегаполис» играет к ним воображаемые звуковые дорожки.

23 ноября в 18:30 в Доме Мешкова пройдёт лекция заведующего отделом археологии Пермского краеведческого музея Эдуарда Чурилова «Пермский звериный стиль: трудный путь к пониманию» (6+).

23 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт современной академической музыки «Под напряжением» (12+). Исполнители – Московский ансамбль современной музыки и CEAM-Artists.

23 и 24 ноября в 19:00 в театре «Сцена-Молот» состоится премьера камерной оперы Владимира Раннева для пяти солистов и оркестра бытовой техники «Серёжа очень тупой» (16+) по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова. Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые привезли программисту Серёже таинственную посылку, эта техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование, свой в буквальном смысле голос – то ли она «подпевает» курьерам, то ли, наоборот, о чем-то предупреждает главного героя...

24 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится симфоническое шоу Neo Names (6+). Зрителей ждут хиты Майкла Джексона, Muse, Queen, AC/DC, Nirvana и других популярных исполнителей в эксклюзивных обработках с элементами электронной музыки.

До 3 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» работает выставка Варужана Акопяна «Посвящение...» (0+), посвящённая композитору Араму Хачатуряну.

До 4 декабря в Доме художника работает выставка произведений Анны Вдовиной «Отражения» (6+). Представлены пейзажи, натюрморты, бытовые картины и портреты.

Пермский дом художника

До 11 декабря в Центре городской культуры работает выставка художественной группы «Нежные бабы» «Что мне делать, чтобы земля оставалась на месте» (16+). В основе проекта – интерес к личному опыту тех женщин, жизнь которых была связана с работой под землёй в Пермском крае – одной из тяжёлых и непроявленных практик женского труда. В серию видеообразов вошли перформативные работы и медитативные наблюдения за пейзажем.

До 14 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» работает инклюзивная выставка «Пермь Великая. Вижу руками» (6+).

До 8 января 2024 года в художественной галерее «Пермский период» работают две выставки: персональная выставка Ольги Широковой «Территория цвета» (0+) и выставка работ преподавателей Пермского художественного училища «Художник. Педагог. Наставник» (0+).

фото: галерея Пермский период

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