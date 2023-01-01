В Перми на автобусном маршруте №75 появится новая остановка Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 18 ноября на автобусном маршруте №75 «Площадь Дружбы — М/р Соболи» вводится новая остановка «Бродовский терминал», об этом сообщили в дептрансе администрации города.

Остановочные пункты располагаются вблизи дома № 9 по Бродовскому тракту. Остановка призвана обеспечить доступность общественного транспорта для жителей общежитий, а также промзоны в этом районе.

На новых остановках обустроены посадочные площадки, установлены павильоны, вблизи находится пешеходный переход. Актуальное расписание движения автобусов №75 опубликовано на сайте МКУ «Гортранс».

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