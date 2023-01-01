Екатерина Артёмова Основатель закрывшихся в Перми ресторанов «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск Ресторатор Александр Орлов разыскивается по уголовной статье Поделиться Твитнуть

Ресторатор Александр Орлов, основатель сетей «Тануки» и «Ёрш», заведения которых ранее были в том числе и в Перми, объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе данных МВД.

По какой именно статье разыскивается Орлов, не уточняется. По данным telegram-канала SHOT, его объявили в розыск по статье ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой).

Александр Орлов покинул Россию в начале 2022 года. Позже он заявил, что сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов. В августе 2022-го он продал доли в размере 33,3% в трёх своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». До этого ресторатор продал инвесторам из ОАЭ московские рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг».

В Перми рестораны «Тануки» и «Ёрш» работали в течение 12 лет. В 2019 году они закрылись — владельцы сетей тогда объяснили такое решение низкой рентабельностью этого бизнеса в регионе.





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