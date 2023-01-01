Пермская фармакадемия получила госзаказ на разработку лекарств от диабета Также вуз занят разработкой препаратов от грибковых заболеваний и болезней крови Поделиться Твитнуть

Пермская государственная фармакадемии (ПГФА) получила в 2023 году государственное задание на разработку лекарств от сахарного диабета, болезней крови (антикоагулянт) и грибковых заболеваний, сообщил perm.aif.ru ректор ПГФА Владимир Лужанин.

По словам руководителя вуза, в академии на данный момент по всем трём направлениям уже синтезированы действующие вещества. Сейчас ведётся разработка лекарственных препаратов на основе полученных субстанций. На эту работу выделены средства господдержки. Предполагается, что в течение трёх лет создание лекарств будет завершено.

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) — один из старейших вузов страны и один из трех самостоятельных фармацевтических вузов в России. Осуществляет подготовку провизоров, обучение ведется на пяти факультетах и 25 кафедрах.

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