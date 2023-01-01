Екатерина Артёмова В Пермском крае выявлено 15 нелегальных участников финрынка Чаще всего чёрные кредиторы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2023 года Центробанк выявил в Пермском крае 15 нелегальных участников финансового рынка. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, все они являлись чёрными кредиторами и незаконно выдавали займы жителям региона.

В ЦБ поясняют, что, как правило, такие нелегалы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионные магазины. Однако в отличие от легальных участников рынка чёрные кредиторы не поднадзорны Банку России, не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей.

«Чёрные кредиторы, работающие под видом ломбардов, зачастую подменяют договоры займа в форме залогового билета договорами хранения имущества, причём вещи, переданные нелегалам, не подлежат страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Проценты по их ссудам существенно превышают значения, установленные для легальных участников рынка. Кроме этого, при реализации невостребованной вещи нелегалы могут не вернуть клиенту разницу между суммой её реализации и суммой обязательств потребителя», — отметил управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков.

С 2021 года Центробанк вносит сведения о выявленных нелегальных финансовых компаниях в предупредительный список. На сегодняшний день в нём более 11 тыс. организаций, в том числе 60 — из Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.