Министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович получил благодарственное письмо Минприроды Челябинской области Поделиться Твитнуть

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович получил благодарственное письмо Минприроды Челябинской области за участие региона в проходившем в Челябинске первом Всероссийском детском экологическом форуме (ДЭФ).

Форум проводился 19 и 20 октября. Его организаторами выступили министерство экологии Челябинской области и Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Ключевыми целями форума стали популяризация экологической культуры среди школьников и формирование системы кадров для экологической отрасли. В мероприятии приняли участие более 25,5 тыс. школьников из 18 регионов РФ. Они представили экспертам и гостям командные проекты и индивидуальные научно-исследовательские работы. Форум стал масштабной площадкой для диалога детей и взрослых, предоставил юным экологам возможность познакомиться с работой передовых экологических организаций и предприятий, получить новые знания, обсудить свои идеи и возможность их реализации с ведущими экспертами страны в области экологии.

На форуме было несколько номинаций. Команда школьников от Пермского края стала победителем в номинации «Экопривычки».

В минприроды Челябинской области отметили, что мероприятие внесло значительный вклад в развитие экологического просвещения, вовлечение детей всей страны в экологическую повестку и продвижение проектов научно-исследовательской деятельности обучающихся. В ведомстве поблагодарили Дмитрия Белановича за организацию участия команды от Прикамья в форуме и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации подобных проектов.





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