Синоптики предсказали мощный снегопад в Пермском крае 21 ноября С пятницы в регионе начнётся резкое похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, первая половина ноября в Пермском крае оказалась очень тёплой. Средняя температура воздуха оказалась выше нормы в разных территориях на 4,5-5,5˚. В Перми средняя температура за этот период составила +1,9˚ (выше нормы на 5,2˚).

Основной объём осадков в виде дождя и мокрого снега выпал 10, 13 и 14 ноября. Больше всего осадков выпало в Бисере – 54 мм (79% от месячной нормы), в Перми – около половины месячной нормы.

После аномально тёплого периода с 17 ноября на территории Пермского края произойдёт значительное похолодание, а через несколько дней (во вторник 21 ноября) из-за выхода южного циклона возможен мощный снегопад.

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