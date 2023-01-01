Рейс из Москвы прилетел в Пермь на два часа позже из-за сообщения о бомбе Пассажирам пришлось пройти повторный досмотр Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

В четверг, 16 ноября, самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс №433 Москва—Пермь, приземлился в Большом Савино в 6 час. утра. Задержка рейса составила 2,5 часа.

Как пишет телеграм-канал Mash, она была вызвана сообщением о минировании в аэропорту Внуково. По данным издания, всех пассажиров двух рейсов (в Пермь и Самарканд) и их багаж отправили на повторный досмотр.

В связи с этим вылеты самолётов задержали примерно на 2 часа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.