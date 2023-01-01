«Единая Россия» запустила акцию «Финансовая безопасность в цифровом мире» Старт акции состоялся 15 ноября в пермском Дворце молодёжи в рамках реализации партийного проекта «Мир возможностей» Поделиться Твитнуть

Для проведения масштабного мероприятия Пермский край был выбран не случайно: здесь наработан хороший опыт проведения акций партпроекта. За 2022-2023 годы более 350 школ приняли участие в первой акции партпроекта по теме «Финансовая безопасность в цифровом мире».

Цель акции 2023-2024 учебного года — помочь школьникам и их родителям научиться ответственному отношению к своим финансам, а также предотвращение злоупотреблений в финансовой сфере. Она адресована школьникам средних и старших классов. В рамках акции старшеклассниками проводятся уроки для учеников средних классов. На этих уроках дети изучают основы финансовой грамотности, узнают о видах обмана и способах сохранить в безопасности свои деньги. Также проходят игры по финансовой грамотности и другие мероприятия, которые должны пробудить интерес детей к теме экономики и финансов, банковскому делу.

В старте акции приняли участие координатор федерального партийного проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» Роман Романов, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной защиты и здравоохранения Сергей Никифоров, глава Перми Эдуард Соснин, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края, руководитель фракции «Единая Россия» в Пермской городской Думе Василий Кузнецов, заместитель председателя Пермской городской Думы, региональный координатор партпроекта «Мир возможностей» Максим Спиридонов и председатель правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Сергей Балакин. Участниками мероприятия стали более 500 школьников из Пермского края, советники по воспитательной работе, представители общественных организаций, а также старшего поколения.

От имени губернатора Пермского края Дмитрия Махонина гостей и участников федерального события приветствовал Сергей Никифоров. «Правительство края активно включается в работу проектов партии «Единая Россия» на территории региона. Одним из важных приоритетов является работа со школьниками. Сегодня в рамках торжественного старта организаторы подготовили образовательные блоки в виде мастер-классов по темам финансовой безопасности в цифровом мире. Всем участникам желаю плодотворной работы и успехов в работе на площадках», — сказал вице-премьер краевого правительства.

Открывая мероприятие, Роман Романов напомнил, что в рамках проекта «Мир возможностей» в 2023-2024 году пройдет несколько акций и конкурсов, победители которых получат бесплатные путёвки в МДЦ «Артек». Кроме этого, состоится конкурс для воспитанников детских садов и их родителей, для кураторов-педагогов в образовательных организациях.

«Желаю всем старшеклассникам проявить себя, не стесняться, не бояться брать пример с тех ребят, которые уже побывали в «Артеке» по нашим программам. Это здорово, и это во многом даст вам невероятный импульс для социального развития и в целом для жизни», — пожелал координатор партпроекта.

Эдуард Соснин, приветствуя участников встречи, отметил, что немного завидует современным школьникам, потому что во времена его детства возможностей для получения знаний о финансах было мало. «Акция — это большая помощь, начиная с планирования карманных расходов и включая выбор будущей профессии. Тема финансовой безопасности сегодня актуальна как никогда. Возможно, что после получения знаний по этой программе кто-то из вас захочет получить профессию в этой области», — сказал глава Перми.

Василий Кузнецов, обращаясь к старшеклассникам, сравнил умение плавать в воде с плаванием по «цифровому морю»: «Вся жизнь нашей страны пронизана работой проектов партии «Единая Россия». Они есть в культуре, спорте, образовании, и сегодня мы видим работу ещё одного из важных проектов — «Мир возможностей». В наши дни мы находимся в «цифровом море», и очень важно научиться в нем уверенно плавать».

Об опыте реализации акции в регионе рассказал Максим Спиридонов. По его словам, проект «Мир возможностей», стартовавший в Пермском крае в 2022 году, предоставил возможности большому количеству учащихся

для самореализации через участие в программах и акциях, где каждый активный участник становится социально ответственной личностью.

«Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире» помогает школьникам понимать основы финансовой грамотности, содействует формированию навыков взаимодействия с финансовыми инструментами. Кроме того, для учащихся это возможности для творческой самореализация, получение навыков публичного выступления. Мы живём в мире цифры, и иметь минимальные представления о том, как обезопасить себя от мошенников, как необходимо работать с финансовыми инструментами. Акция даёт школьникам такую возможность. Они становятся более грамотными, и могут научить как представителей старшего поколения, так и младших школьников», — сообщил Максим Спиридонов.

Региональный координатор отметил и важную роль партнёров акции. В Прикамье партнёрами являются Правительство Пермского края, региональное министерство образования и науки, администрация Перми, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и «Молодая Гвардия Единой России».

О финансовой безопасности как одной из составляющих национальной безопасности России рассказал председатель правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Сергей Балакин. Он сообщил, что в конце октября 2023 года правительство России утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

«Главной задачей Стратегии является формирование системы ценностей и установок, которая поможет человеку более осознанно и рационально принимать финансовые решения и научит противостоять финансовому мошенничеству», — подчеркнул Сергей Балакин и разъяснил ключевые положения Стратегии.

Также в рамках мероприятия прошли тематические мастер-классы, ведущими которых стали финансист, инвестор, автор книг для детей об экономике и финансах Эдуард Матвеев, заместитель начальника отдела безопасности отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Банка Росси Александр Верижников, главный эксперт отдела безопасности отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России Ян Сергеев, педагоги пермских школ и другие эксперты.

Организаторы акции — федеральный проект «Мир возможностей» партии «Единая Россия», АНО «Сделаем вместе», АНО «Фора Новому поколению» при поддержке Издательства «Просвещение», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и Министерства просвещения Российской Федерации.

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