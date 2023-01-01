Депутаты Заксобарния Прикамья предложили ИЖС взамен аварийных домов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Во всех городах России, независимо от численности населения, предложено выделять участки земли под аварийными домами для индивидуального строительства жилья (ИЖС), соответствующий законопроект был внесён 15 ноября в Госдуму депутатами Заксобрания Пермского края.

На данный момент действующий Закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" разрешает областным и муниципальным властям предоставлять земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) только в малых городах, где проживает менее 30 тыс. человек. В остальных случаях эти участки можно использовать только для крупных объектов, таких как школы, больницы, спортивные центры, крупные жилые комплексы и парки.

Депутаты Пермского края привели в пример свой регион, где аварийные дома расположены в зонах с малоэтажной застройкой как в малых, так и в средних городах. Однако строительство вышеупомянутых объектов не предусмотрено ни градостроительными документами, ни средствами из бюджета. Более того, площадь освобождающихся земельных участков после сноса ветхого жилья оказывается недостаточной для строительства таких крупных объектов.

Поэтому законодатели предлагают усовершенствовать механизмы использования земли, где располагались аварийные дома.





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