Глава СКР повторно запросил доклад по делу об аварийных домах в прикамском посёлке Поделиться Твитнуть

Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин обратился к руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину с просьбой представить повторный доклад о уголовном деле, возбуждённом в связи с разоблачением нарушений прав жильцов аварийных домов в пос. Углеуральском. Александр Бастыркин ожидает информации о проведенных следственных действиях и проделанной работе, направленной на восстановление жилищных прав углеуральцев.

Граждане, включая несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов, вынуждены проживать в небезопасных условиях. Отсутствие отопления, протечки в крышах и осыпающаяся штукатурка - все это условия, в которых люди живут постоянно. При этом собственникам домов предлагают компенсации без надлежащей оценки недвижимости. Как отмечено в информационном центре Следственного комитета России, многочисленные обращения в различные инстанции пока не принесли никаких результатов.

Напомним, в Следственном управлении по Пермскому краю возбуждено уголовное дело, а глава СКР Александр Бастыркин вял ситуацию на личный контроль.

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