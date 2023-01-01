«Соликамскбумпром» и Петербургский государственный лесотехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве Стороны заключили договор на международной выставке PulpFor-2023 Поделиться Твитнуть

Форум PulpFor-2023 стал площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Соликамскбумпром» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова». Соглашение подписали Елена Викторовна Моховикова, директор по персоналу АО «Соликамскбумпром», и Ирина Альбертовна Мельничук, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова».

Стороны выразили уверенность в плодотворном взаимодействии и совместном поиске эффективных решений для обеспечения производства необходимыми кадрами:

Фото: пресс-служба АО «Соликамскбумпром»

— Мы благодарны АО «Соликамскбумпром» — одному из крупнейших предприятий России за интерес к нашему вузу, рассчитываем на совместную работу и эффективное сотрудничество, — отметила Ирина Альбертовна.

— Университет готовит специалистов по всем направлениям, востребованным нашим предприятием. Мы благодарим руководство вуза за сотрудничество. Со своей стороны, хочу сказать, что мы ждём студентов для знакомства, прохождения практики и стажировки. Добро пожаловать в АО «Соликамскбумпром»!» — подчеркнула Елена Викторовна.

Значимость консолидации усилий бизнеса и образования была отмечена в рамках стратегической сессии «Инвестиции в развитие персонала — ключ к повышению эффективности производства», спикером которой выступила Елена Викторовна Моховикова.

Модераторами сессии стали Татьяна Анатольевна Гигель, член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и Юрий Олегович Лахтиков, председатель правления РАО «Бумпром». В своём выступлении Елена Викторовна рассказала о приоритетах кадровой политики, реализуемой бумажниками, эффективном взаимодействии с организациями среднего и высшего профессионального образования, проектах предприятия, направленных на раннюю профориентацию молодёжи.

Фото: АО «Соликамскбумпром»

Позиция АО «Соликамскбумпром» нашла поддержку представителя Совета Федерации:

— Образование стало понимать, что нужно производству, а предприятия включились и берут на себя функции профориентации: создают условия, вкладывают средства, создают классы и приобретают оборудование. Именно при таком системном подходе, объединив усилия, мы сможем решить вопрос кадрового голода на производстве. Совет Федерации готов быть площадкой, объединяющей интересы сторон, — отметила Татьяна Анатольевна.

Кроме того, участники сессии отметили необходимость возвращения системы распределения выпускников вузов и ссузов как высокоэффективной практики для обеспечения результатов в сфере производительности производства.

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