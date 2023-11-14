Власти Пермского края на форуме «Транспортная неделя» обсудили запуск новых рейсов из Прикамья Поделиться Твитнуть

В XVII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в рамках Транспортной недели-2023 в Москве принимает участие делегация Пермского края. Это ежегодное деловое событие отрасли, которое включает серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике и развитию транспорта.

Во время рабочего совещания с руководителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут» заместитель председателя правительства Андрей Алякринский и глава министерства транспорта Прикамья Сергей Вешняков обсудили вопросы субсидирования авиамаршрутов, увеличения количества рейсов и расширения региональной маршрутной сети в 2024 году. В соответствии с подписанным в 2022 году соглашением между правительством Пермского края, ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер» и АО «Международный аэропорт «Пермь», ежегодно открывается не менее одного зарубежного направления на коммерческой основе. В планах на 2024 год также возможно открытие прямых рейсов до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси, а также организация полётной программы по маршруту Пермь—Минск в новогодние праздники.

Параллельно продолжается работа по развитию внутреннего водного транспорта. В рамках обсуждения перспектив водного транспорта в Пермском крае и Приволжском федеральном округе делегация Прикамья провела встречу с компанией «Водолёт» — оператором по развитию скоростного судоходства. Рассмотрены вопросы запуска межрегиональных водных маршрутов.

Напомним, Министерство транспорта РФ запустило проект по развитию скоростных пассажирских рейсов между регионами. На первом этапе в проекте принимают участие Нижегородская область, Республика Татарстан и Чувашская Республика. Предполагается организация скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай».

Пермский край должен присоединиться ко второму этапу реализации данного проекта. Но регион работает над включением Прикамья в первый этап, в рамках которого предлагается организация маршрутов до Казани и Набережных Челнов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Прикамье является постоянным участником «Транспортной недели». На площадках форума краевые власти проводят ряд ключевых для региона встреч, которые прежде всего направлены на то, чтобы сделать перевозки комфортными и безопасными, повысить доступность жителей Прикамья к услугам соцобъектов, а также поддерживать набранные темпы развития дорожной сети. «Наша задача в рамках «Транспортной недели» — поделиться своим опытом, а также ознакомиться с лучшими практиками коллег из других регионов», — отмечал ранее глава региона.

На стенде Прикамья представлены крупные инфраструктурные проекты и разработки региональных компаний. Среди участников регионального стенда — компании TrafficData, Корпорация ПСС, ПАО «Ростелеком», «Бионорд» и авиакомпания Nordwind Airlines.

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