Из Перми могут открыться авиарейсы в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию В новогодние праздники может быть организована полётная программа в Минск Поделиться Твитнуть

ТАСС

В рамках Транспортной недели-2023 в Москве заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский и глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков провели совещание с руководителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут». Основной фокус обсуждения был сосредоточен на субсидируемых авиамаршрутах, планировании увеличения числа рейсов и расширении маршрутной сети региона в следующем году.

Согласно ранее подписанному четырёхстороннему соглашению между правительством Пермского края, ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер» и АО «Международный аэропорт «Пермь», каждый год планируется открывать не менее одного международного направления на коммерческой основе.

В связи с этим, рассматривается возможность открыть в 2024 году прямые рейсы до таких городов, как Алматы, Бишкек, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Батуми или Тбилиси.

Кроме того, было предложено организовать специальную полётную программу на маршруте Пермь—Минск в новогодние праздники, с 1 по 10 января.

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